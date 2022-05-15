На Дніпропетровщині окупанти з "Ураганів" обстріляли територію Широківської громади - ОВА

Цієї ночі Дніпропетровська область зазанала обстрілів збоку російських окупантів.

Ворожі боєприпаси впали на територію Широківської громади Криворізького района.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч знову з тривогою. Опівночі ворог двічі обстріляв Широківську громаду, що у Криворізькому районі. Били з "Ураганів". Поцілили між селами. Ніхто не постраждав. Зараз в області спокійно", - написав Резніченко.

Нагадаємо, що авіація повітряних сил знищила взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника.

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