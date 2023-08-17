На Дніпропетровщині п’яний солдат застрелив двох співслуживців – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, військовий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обурився на зауваження співслужбовців.

На Дніпропетровщині п’яний солдат застрелив двох своїх співслуживців.

Про це пише 368.media.

Інцидент трапився у селі Росішки Синельниківського району області.

За інформацією видання, чоловіка мобілізували наприкінці березня 2023 року.

У виданні стверджують, що військовий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обурився на зауваження співслужбовців з приводу недотримання правил внутрішнього розпорядку дня та дисципліни.

"Чоловік взяв до рук АКСУ-74 та зробив чергу в одного з солдат, а потім вистрелив у іншого. Перший помер від п’яти кульових поранень. Другий отримав 14 поранень та загинув", – зазначили журналісти

За словами свідків, інцидент стався, коли чоловіки готували вечерю. Чоловік отримав підозру в умисному вбивстві двох осіб. Його взяли під вартою.

В коментарі для ТСН.ua речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська підтвердила, що наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо подій у селі Росішки Синельниковського району. "Є таке кримінальне провадження. Відомо про призначену велику кількість експертиз", – повідомила нам Старчевська.

Інших деталей вона не вказала.

Раніше повідомлялося, що двох військових з Волині – батька та сина – застрелив їхній співслуживець.

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