На Дніпропетровщині під час пожежі на конефермі загинуло 140 тварин (фото)

Внаслідок пожежі на фермі згоріли 700 квадратних метрів будівель, в тому числі загони для тварин.

Вночі у Дніпропетровській області в селищі Єлизаветівка Дніпровського району сталася пожежа на конефермі. Вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарських споруд та загони для тварин. Загальна площа пожежі склала 700 кв.м.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

На місце події прибули рятувальники, які встановили, що внаслідок займання загинуло понад 140 свійських тварин. Для ліквідації вогню було залучено 21 рятувальника та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Наслідки пожежі / ДСНС України у Дніпропетровській області

Наслідки пожежі / ДСНС України у Дніпропетровській області

Наслідки пожежі / ДСНС України у Дніпропетровській області

Нагадаємо, 16 листопада, в Дніпровському районі Києва відбулась пожежа на ринку. Під час цього постраждали дві людини.

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