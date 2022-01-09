На Дніпропетровщині під час пожежі в житловому будинку живцем згорів чоловік

На Дніпропетровщині під час пожежі в житловому будинку живцем згорів чоловік

Що саме спричинило загоряння, зараз невідомо.

У Павлограді Дніпропетровської області під час пожежі у житловому будинку живцем згорів чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталася вранці 9 січня в одному із приватних будинків на вулиці Молодіжній. На місці рятувальники встановили, що вогонь спалахнув усередині одноповерхового житлового будинку. Під час ліквідації вогнища рятувальники знайшли в одній із кімнат тіло 84-річного чоловіка.

Що саме спричинило загоряння, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

Нагадаємо, що у Київській області ревнивець спалив два автомобілі знайомих своєї дружини.

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