На Дніпропетровщині під час пожежі в житловому будинку живцем згорів чоловік

Що саме спричинило загоряння, зараз невідомо.
У Павлограді Дніпропетровської області під час пожежі у житловому будинку живцем згорів чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася вранці 9 січня в одному із приватних будинків на вулиці Молодіжній. На місці рятувальники встановили, що вогонь спалахнув усередині одноповерхового житлового будинку. Під час ліквідації вогнища рятувальники знайшли в одній із кімнат тіло 84-річного чоловіка.
Що саме спричинило загоряння, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.
Нагадаємо, що у Київській області ревнивець спалив два автомобілі знайомих своєї дружини.
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