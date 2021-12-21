На Дніпропетровщині під час пожежі загинула жінка: ще одну людину ледве встигли вивести з вогню

На Дніпропетровщині під час пожежі загинула жінка: ще одну людину ледве встигли вивести з вогню

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

У Новомосковському районі Дніпропетровської області вранці 21 грудня у приватному будинку сталася пожежа. Внаслідок чого загинула жінка, ще одна людина постраждала.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталася в одному з приватних будинків у селищі Мар'янівка. Там горіла одноповерхова будівля. Полум'я за лічені хвилини знищило домашнє майно, а також пошкодило підлогу та стіни. Займання до прибуття рятувальників ліквідували місцеві мешканці. Вони також вивели із вогню 54-річного чоловіка.

“Надзвичайники перенесли постраждалого до карети екстреної медичної допомоги. Чоловіка, з опіками 1-2 ступеня тяжкості голови, верхніх та нижніх кінцівок, госпіталізовано до Новомосковської центральної районної лікарні. На жаль, внаслідок пожежі загинула жінка 1964 року народження. Вогнеборці виявили її тіло всередині помешкання”, — розповіли в ДСНС обаласті.

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

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