На Дніпропетровщині під час пожежі загинула жінка: ще одну людину ледве встигли вивести з вогню

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.
У Новомосковському районі Дніпропетровської області вранці 21 грудня у приватному будинку сталася пожежа. Внаслідок чого загинула жінка, ще одна людина постраждала.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася в одному з приватних будинків у селищі Мар'янівка. Там горіла одноповерхова будівля. Полум'я за лічені хвилини знищило домашнє майно, а також пошкодило підлогу та стіни. Займання до прибуття рятувальників ліквідували місцеві мешканці. Вони також вивели із вогню 54-річного чоловіка.
“Надзвичайники перенесли постраждалого до карети екстреної медичної допомоги. Чоловіка, з опіками 1-2 ступеня тяжкості голови, верхніх та нижніх кінцівок, госпіталізовано до Новомосковської центральної районної лікарні. На жаль, внаслідок пожежі загинула жінка 1964 року народження. Вогнеборці виявили її тіло всередині помешкання”, — розповіли в ДСНС обаласті.
Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.
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