На Дніпропетровщині під час пожежі живцем згорів чоловік (фото)

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.
На Дніпропетровщині вночі 30 грудня у житловому будинку сталася пожежа. Внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася близько 02:30 у селищі Красногригорівка. На місці рятувальники встановили, що вогонь спалахнув усередині літньої кухні, яка поєднана з житловим будинком.
Після того, як рятувальники ліквідували спалах, вони виявили обгоріле тіло чоловічої статі.
“Вогнем знищено дах літньої кухні, пошкоджено стіни та домашнє майно на загальній площі в 50 квадратних метрів”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.
Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.
Нагадаємо, що у центрі Харкова вантажівка врізалась в трамвай. У заторі через аварію застрягли десятки машин.
Читайте також:
- У Києві погіршився стан повітря: які шкідливі домішки зафіксували.
- У Полтавській області загинув 23-річний чоловік, який вистрибнув з вікна квартири.
- МОЗ оновив карантинні зони: в Україні всі регіони "жовті".