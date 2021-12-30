На Дніпропетровщині під час пожежі живцем згорів чоловік (фото)

На Дніпропетровщині під час пожежі живцем згорів чоловік (фото)

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

На Дніпропетровщині вночі 30 грудня у житловому будинку сталася пожежа. Внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталася близько 02:30 у селищі Красногригорівка. На місці рятувальники встановили, що вогонь спалахнув усередині літньої кухні, яка поєднана з житловим будинком.

Після того, як рятувальники ліквідували спалах, вони виявили обгоріле тіло чоловічої статі.

“Вогнем знищено дах літньої кухні, пошкоджено стіни та домашнє майно на загальній площі в 50 квадратних метрів”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

Нагадаємо, що у центрі Харкова вантажівка врізалась в трамвай. У заторі через аварію застрягли десятки машин.

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