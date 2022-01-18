На Дніпропетровщині під суд відправили виховательку дитячого садка, яка користувалася фейковим ковід-сертифікатом

На Дніпропетровщині під суд відправили виховательку дитячого садка, яка користувалася фейковим ковід-сертифікатом

Жінці загрожує обмеження волі терміном до двох років.

У Кам'янському Дніпропетровській області під суд відправили виховательку дитсадка, яка використала підроблений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Про це розповіли у обласній прокуратурі.

Як з'ясувалося, вихователька надала поліцейському сертифікат про проходження вакцинації від COVI-19. Згодом виявилося, що він фейковий, а купила його жінка в Інтернеті.

“Кам’янською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно вчителя дитсадка за використання завідомо підробленого документа”, — повідомили в прокуратурі області.

Жінці загрожує обмеження волі терміном до двох років.

Нагадаємо, що вакцинація проти COVID-19 для підлітків стала простішою. Відтепер для цього не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення дитини.

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