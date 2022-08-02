На Дніпропетровщині подружжя відправили на 9 років у в'язницю за розбещення 3-річної дитини

На Дніпропетровщині засудили збоченця, який розбещував та створював дитячу порнографію за участю трирічної доньки.
В Дніпропетровській області правоохоронці відправили за ґрати чоловіка та його дружину, які розбещували та знімали порнографію зі своєю трирічною донькою.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
Як стало відомо, батько та мати дитини з 2019 по 2020 рік розбещували свою трирічну доньку: відволікаючи мобільним телефоном, жінка вчиняла розпусні дії щодо дівчинки, а чоловік здійснював фото та відеозйомку порнографічного характеру.
Згодом такий заборонений контент вони розповсюджували в Інтернеті через месенджер.
“Під час проведення обшуку за місцем проживання подружжя вилучено фото та відеоматеріали із дитячою порнографією на мобільних телефонах та флешнакопичувачах, а також було виявлено сліп-пакети з наркотичним засобом – канабіс. Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачені свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень не визнали”, - розповіли в Офісі Генерального прокурора.
Проте подружжя все ж таки відправили за ґрати терміном до дев’яти років.
Нагадаємо, що Україна закликала в ООН закрити небо над атомними станціями.
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