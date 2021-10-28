На Дніпропетровщині поліцейський спровокував смертельну ДТП: на місці загинув чоловік

Правоохоронцю загрожує до восьми років в'язниці.

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронець Криворізького управління поліції спровокував смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинув 40-річний чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР України.

Як стало відомо, поліцейський під час руху на автомобілі виїхав на "зустрічку", щоб здійснити обгін. У цей момент він зачепив BMW, а коли намагався повернутися на свою смугу руху, зіткнувся з легковиком “ЗАЗ”, який за інерцією влетів у Volkswagen і автобус "Богдан".

“Від отриманих травм 40-річний водій автомобіля "ЗАЗ" загинув. Інші учасники події не постраждали. Попередньо встановлено, що правоохоронець був тверезим. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого”) КК України”, — подчеркнули в пресслужбі ДБР.

Якщо в суді буде доведено вину правоохоронця, за ґрати він вирушить на строк до восьми років.

Нагадаємо, що у Харкові сталася смертельна ДТП. Там водій легковика на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто.

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