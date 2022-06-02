На Дніпропетровщині прийомні батьки спалили тіло дитини, а її останки намагалися затопити у водоймі

На Дніпропетровщині прийомні батьки спалили тіло дитини, а її останки намагалися затопити у водоймі

В Дніпропетровській області прийомні батьки спалили тіло померлої 6-річної дитини, а її останки намагалися затопити у водоймі.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, влітку 2017 року прийомні батьки намагалися приховати смерть дитини, тому спалили її тіло, а рештки затопили у водоймі. Після чого звернулися до поліції з заявою про зникнення дівчинки.

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Під час оперативних заходів правоохоронці встановили, що батьки самотужки хотіли здихатися тіла дитини. Експертні дослідження показали, що знайдені в річці рештки належать зниклій. Чоловіка та жінку під час судових засідань приговорили до сими та шести років в’язниці. Однак сторона захисту не погодилась с таким вироком, тому подала апеляційну скаргу.

“Під час апеляційного перегляду справи прокуратура спростувала аргументи сторони захисту, довела законність та обґрунтованість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Наразі вирок суду набрав законної сили”, - наголосили у прокуратурі області.

Нагадаємо, що у Полтавській області з виправної колонії втік засуджений.

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