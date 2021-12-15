На Дніпропетровщині прокурори вимагають від суду більш жорстокого покарання для вбивці, який застрелив поліцейського

На Дніпропетровщині прокурори вимагають від суду більш жорстокого покарання для вбивці, який застрелив поліцейського

Спочатку його засудили до восьми років ув'язнення.

На Дніпропетровщині суд засудив чоловіка до восьми років в'язниці за вбивство поліцейського. Прокуратура оскаржила це рішення та вимагає для вбивці жорсткішого покарання.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

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Як стало відомо, ще у березні 2020 року між двома чоловіками, які їхали автомобілем, стався конфлікт. Внаслідок чого водій дістав пістолет і вистрілив у пасажира – працівника поліції. Після цього вкрав його мобільний телефон.

Згодом підозрюваного затримали. Під час обшуків у нього знайшли пістолет, а також набої до нього. Водночас дозвільних документів на зброю чоловік не мав.

“Дніпропетровська обласна прокуратура оскаржила у Дніпровському апеляційному суді рішення суду першої інстанції та вимагає більш суворого покарання для громадянина, засудженого за умисне вбивство, крадіжку, а також незаконне придбання та носіння вогнепальної зброї. Вироком Апостолівського районного суду йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі прокуратури.

Продовжуються судові розгляди.

Нагадаємо, що у Черкаській області до 11 років ув'язнення засудили неповнолітнього.

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