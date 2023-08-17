На Дніпропетровщині пролунали вибухи - моніторингові канали

У Харківській та Дніпропетровській областях оголошені повітряні тривоги через ракетну небезпеку.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.

Незадовго після цього повідомлення за інформацією моніторингових каналів у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Офіційно наразі ця інформація не підтверджена. Перебувайте в укриттях.

Також повідомлялося, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Нагадаємо, що раніше ворог продовжує гатити з мінометів та артилерії на Сумщині.