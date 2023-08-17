Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Дніпропетровщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1331
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Дніпропетровщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Уночі пролунали вибухи / Фото: ТСН.ua

Триває чергова тривожна ніч в Україні.

У Харківській та Дніпропетровській областях оголошені повітряні тривоги через ракетну небезпеку.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.

Незадовго після цього повідомлення за інформацією моніторингових каналів у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Офіційно наразі ця інформація не підтверджена. Перебувайте в укриттях.

Також повідомлялося, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку

Нагадаємо, що раніше ворог продовжує гатити з мінометів та артилерії на Сумщині

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1331
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація