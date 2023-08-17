На Дніпропетровщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Триває чергова тривожна ніч в Україні.
У Харківській та Дніпропетровській областях оголошені повітряні тривоги через ракетну небезпеку.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.
Незадовго після цього повідомлення за інформацією моніторингових каналів у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Офіційно наразі ця інформація не підтверджена. Перебувайте в укриттях.
Також повідомлялося, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Нагадаємо, що раніше ворог продовжує гатити з мінометів та артилерії на Сумщині.
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