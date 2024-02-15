На Дніпропетровщині росіяни вдарили по об'єктах цивільної інфраструктури

Також відомо, що працювала ППО.

На світанку четверга, 15 лютого, російська армія атакувала ракетами Дніпропетровщину. Сталися "прильоти" по об'єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів. Ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Також Лисак повідомив про роботу сил ППО в області. Деталі обіцяє надати згодом.

Як повідомлялося, вночі Росія вдарила ракетами по Львову. Під час повітряної тривоги сталося влучання. Інформації про потерпілих поки немає.

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