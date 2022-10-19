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На Дніпропетровщині росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі: без світла низка населених пунктів

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На Дніпропетровщині росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі: без світла низка населених пунктів

Фото: УНІАН

У громадах також перебої з водою. 

У ніч проти 19 жовтня російська армія атакувала Дніпропетровщину. Окупанти накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Криворізькому районі росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Без електрики залишилися міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах один з районів Кривого Рогу. Також знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У громадах також перебої з водою. 

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки пошкоджено двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. 

Нікопольський район російські окупаційні обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог випустив до 60 снарядів. Люди не постраждали, але пошкоджено житлові будинки. 

Нагадаємо, вранці 18 жовтня армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Харкову, Дніпру, Житомиру, Києву. Зокрема, у столиці було три "прильоти" в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва. Виникли перебої зі світлом та водопостаанням.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
592
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