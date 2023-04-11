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На Дніпропетровщині рятувальники визволили цуценя, яке впало в колодязь

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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На Дніпропетровщині рятувальники визволили цуценя, яке впало в колодязь

Рятувальники визволили цуценя з колодязя / Фото: ДСНС України

Тваринка опинилася в вузькому 5-метровому колодязі.

На Дніпропетровщині надзвичайники врятували цуценя, яке впало в колодязь. Інцидент стався на території приватного будинку в селі Котовка Новомосковського району. 

Про це інформує пресслужба ДСНС України. 

"Коли надзвичайники прибули на виклик, то побачили, що собача знаходиться у вузькому, порожньому колодязі, глибиною орієнтовно 5 метрів", - йдеться в повідомленні. 

Щоб дістати тварину, рятувальники використовували спеціальне спорядження та підручні засоби. У підсумку ціле та неушкоджене цуценя підняли на поверхню та передали власнику.

Раніше ми повідомляли, як американські пожежники врятували собаку, який заліз до моторного відсіку автівки. 

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Дата публікації
Перегляди
300
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