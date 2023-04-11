На Дніпропетровщині рятувальники визволили цуценя, яке впало в колодязь

Тваринка опинилася в вузькому 5-метровому колодязі.
На Дніпропетровщині надзвичайники врятували цуценя, яке впало в колодязь. Інцидент стався на території приватного будинку в селі Котовка Новомосковського району.
Про це інформує пресслужба ДСНС України.
"Коли надзвичайники прибули на виклик, то побачили, що собача знаходиться у вузькому, порожньому колодязі, глибиною орієнтовно 5 метрів", - йдеться в повідомленні.
Щоб дістати тварину, рятувальники використовували спеціальне спорядження та підручні засоби. У підсумку ціле та неушкоджене цуценя підняли на поверхню та передали власнику.
Раніше ми повідомляли, як американські пожежники врятували собаку, який заліз до моторного відсіку автівки.
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