На Дніпропетровщині рятувальники визволили цуценя, яке впало в колодязь

На Дніпропетровщині надзвичайники врятували цуценя, яке впало в колодязь. Інцидент стався на території приватного будинку в селі Котовка Новомосковського району.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

"Коли надзвичайники прибули на виклик, то побачили, що собача знаходиться у вузькому, порожньому колодязі, глибиною орієнтовно 5 метрів", - йдеться в повідомленні.

Щоб дістати тварину, рятувальники використовували спеціальне спорядження та підручні засоби. У підсумку ціле та неушкоджене цуценя підняли на поверхню та передали власнику.

Раніше ми повідомляли, як американські пожежники врятували собаку, який заліз до моторного відсіку автівки.