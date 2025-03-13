На Дніпропетровщині "Шахеди" атакували обʼєкти критичної інфраструктури

Росія у ніч проти 13 березня атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Через атаку дронів на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровської області є займання.

"У Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа. Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості", - написав він.

Точні наслідки атаки встановлюються.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 13 березня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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