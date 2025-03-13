Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Дніпропетровщині "Шахеди" атакували обʼєкти критичної інфраструктури

На Дніпропетровщині "Шахеди" атакували обʼєкти критичної інфраструктури

У Дніпропетровській області зафіксовано пошкодження

Серед мирного населення є постраждалі.

Росія у ніч проти 13 березня атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Через атаку дронів на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровської області є займання. 

"У Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа. Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості", - написав він.

Точні наслідки атаки встановлюються.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 13 березня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація