На Дніпропетровщині "Шахеди" атакували обʼєкти критичної інфраструктури

Серед мирного населення є постраждалі.
Росія у ніч проти 13 березня атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Через атаку дронів на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровської області є займання.
"У Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа. Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості", - написав він.
Точні наслідки атаки встановлюються.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 13 березня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
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