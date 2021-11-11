На Дніпропетровщині шахраї зняли з жінки "порчу" і вкрали її гроші: як працює схема

На Дніпропетровщині шахраї зняли з жінки "порчу" і вкрали її гроші: як працює схема

Нині шахраїв розшукує поліція.

У Кам'янському Дніпропетровській області дві жінки підійшли на вулиці до пенсіонерки та запропонували зняти з неї “порчу”. Бабуся погодилася і віддала шахрайкам останні заощадження.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент стався ще 26 жовтня близько 11:00 на вулиці Будівельників. Там до 75-річної жінки підійшла незнайомка, яка запропонувала їй зняти “порчу”. Після цього до них приєдналася ще одна громадянка — вона почала переконувати бабусю погодитися на магічну “операцію”.

Довірлива жінка погодилася і віддала шахраям останні заощадження, загорнуті в хустку. Ті, своєю чергою, провели з нього “ритуал очищення” і повернули бабусі. Після чого втекли з місця. Однак коли громадянка розгорнула хустку, грошей у ній уже не було.

На вигляд жінкам було близько 25 років. В однієї зріст близько 165 сантиметрів, в іншої — 170, середньої та повної статури. На голові в однієї був берет, у другої довге чорне волосся, зібране в хвіст.

“Поліцейські просять відгукнутися свідків або очевидців події. Якщо ви впізнали жінку на відео та бачили її в день вчинення злочину, зверніться до відділення поліції № 1 Кам’янського РУП за телефонами: 068 973 46 22, 097 005 85 58, “102” або іншим зручним для вас способом. Анонімність гарантується”, — підкреслили у Нацполіції області.

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