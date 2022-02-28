На Дніпропетровщині ситуація контрольована і спокійна, штаб працює цілодобово

На Дніпропетровщині ситуація контрольована і спокійна, штаб працює цілодобово

У Дніпропетровській області станом на ранок 28 лютого ситуація повністю контрольована і спокійна.

Про це розповів на брифінгу голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

«Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Охороняють об’єкти критичної інфраструктури. Жителі об’єдналися. Створюють волонтерські штаби. Записуються до Сил територіальної оборони. Допомагають патрулювати вулиці. Тільки разом зможемо захистити область та Україну», - сказав голова обласної адміністрації.

Штаб працює цілодобово. В області функціонують магазини, аптеки, лікарні. Є медикаменти, продукти і вода.

Резніченко також повідомив, що в області не зафіксовано жодної спроби мародерства. Але комендантська година поки не скасовується. Громадян просять не залишати свої домівки в період з 6 ранку до 20 вечора, якщо немає спеціальних перепусток.

«Прошу всіх чітко дотримуватися комендантської години. Залишатися вдома, у безпеці. Це зараз принципово. У такий спосіб ви допоможете запобігти спробам вторгнення», – додав голова Дніпропетровської ОДА.