На Дніпропетровщині сотні людей здають кров для поранених

У центрах комплектування також – черги.

Небайдужі збирають усе, що необхідно для війська та медиків. Ситуація стабільна та контрольована. В цьому щойно запевнив керівник обласної адміністрації.

Штаб тут працює цілодобово. Прориву ворога на Дніпропетровщині немає. Поранених та загиблих також. Проте сюди доправляють поранених з передової. Лікарні напоготові. Медики оперують бійців і роблять усе, аби врятувати життя поранених. Їхню кількість наразі не розголошують. Водночас до військового шпиталя містяни привозять питну воду, їжу та засоби гігієни. Сотні людей також здали кров. А от у центрах комплектування - черги. До лав збройних сил ще зранку відправили півтори тисячі захисників.

На цей час їх вочевидь більше. Охочих вступити до тероборони стільки, що довелося відкрити додатковий центр прийому. У самому Дніпрі - працює громадський транспорт, відкриті супермаркети, аптеки та банки. Перебоїв із електро та водопостачанням в області немає. Комунальні служби запевняють: вони напоготові. Зокрема, бригади на випадок аварійних відключень. Водозабори під посиленою охороною. Запаси хлору достатні. Опалення вимикати не збираються. Водночас правоохорнці просять бути пильними. За повідомленням генпрокурорки, у Дніпрі затримали жителя Кривого Рогу, що лишав спеціальні позначки, зокрема, біля обласної прокуратури та одблндрдажміністраціі. Із ним зараз працює СБУ.