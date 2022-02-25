На Дніпропетровщині сотні людей здають кров для поранених

У центрах комплектування також – черги.
Небайдужі збирають усе, що необхідно для війська та медиків. Ситуація стабільна та контрольована. В цьому щойно запевнив керівник обласної адміністрації.
Штаб тут працює цілодобово. Прориву ворога на Дніпропетровщині немає. Поранених та загиблих також. Проте сюди доправляють поранених з передової. Лікарні напоготові. Медики оперують бійців і роблять усе, аби врятувати життя поранених. Їхню кількість наразі не розголошують. Водночас до військового шпиталя містяни привозять питну воду, їжу та засоби гігієни. Сотні людей також здали кров. А от у центрах комплектування - черги. До лав збройних сил ще зранку відправили півтори тисячі захисників.
На цей час їх вочевидь більше. Охочих вступити до тероборони стільки, що довелося відкрити додатковий центр прийому. У самому Дніпрі - працює громадський транспорт, відкриті супермаркети, аптеки та банки. Перебоїв із електро та водопостачанням в області немає. Комунальні служби запевняють: вони напоготові. Зокрема, бригади на випадок аварійних відключень. Водозабори під посиленою охороною. Запаси хлору достатні. Опалення вимикати не збираються. Водночас правоохорнці просять бути пильними. За повідомленням генпрокурорки, у Дніпрі затримали жителя Кривого Рогу, що лишав спеціальні позначки, зокрема, біля обласної прокуратури та одблндрдажміністраціі. Із ним зараз працює СБУ.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.