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На Дніпропетровщині спіймали російського агента, який розвідував позиції української ППО на сході

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На Дніпропетровщині спіймали російського агента, який розвідував позиції української ППО на сході

скриншот з відео / СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу окупантів встановити локацію систем протиповітряної оборони ЗСУ поблизу південного та східного фронтів.

У Дніпропетровській області спіймали російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

Про це повідомили у пресслужіб СБУ.

Отримані координати ворожий агент мав передати своєму "куратору" через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

"За однією з версій, окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України. При цьому днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими рашисти намагалися обстріляти область", - йдеться у повідомленні.

Зрадника завербували російські спецслужби для розвідувально-підривної діяльності.

Слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ.

Зловмисника взяли під варту.

Нагадаємо, вранці 5 липня Росія випустила сім ракет по Дніпропетровщині. Шість з них вдалося збити. Одна ракета вдарила по приватному сектору в місті Покров Нікопольського району. 

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