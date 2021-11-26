На Дніпропетровщині сталася ДТП з автобусом: від машини залишилася купа металу, водій загинув (фото)

На Дніпропетровщині сталася ДТП з автобусом: від машини залишилася купа металу, водій загинув (фото)

Причина зіткнення наразі невідома.

У місті Нікополь Дніпропетровської області вранці 26 листопада зіткнулися автобус одного з місцевих підприємств Ikarus та ВАЗ-2101. 40-річний водій легковика загинув на місці.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Аварія сталася на вулиці Електрометалургів. В автобусі знаходився лише водій, він не постраждав. На місці працювали рятувальники, вони змили розмите паливо з дороги.

Причина зіткнення наразі невідома. Як видно на фото з місця ДТП, від легковика залишилася купа металу, у автобуса постраждала тільки передня частина.

Нагадаємо, що у селі Нові Петрівці на Київщині зіткнулися Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ 21063. Водій останнього помер у лікарні.

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