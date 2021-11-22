На Дніпропетровщині сталася пожежа у житловому будинку: живцем згорів чоловік

На Дніпропетровщині сталася пожежа у житловому будинку: живцем згорів чоловік

В обставинах події розбираються правоохоронці.

У Кам'янському Дніпропетровської області вночі 22 листопада сталася серйозна пожежа. Внаслідок події живцем згорів чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Також читайте У Харкові вночі спалахнула серйозна пожежа у житловому будинку (відео)

Як стало відомо, подія сталася на першому поверсі двоповерхового будинку, що на вулиці Ніжинській у Заводському районі міста. Там вогонь спалахнув у спальній кімнаті і за лічені хвилини поширився по всьому приміщенню. Також була загроза того, що полум'я охопить увесь будинок.

Внаслідок пожежі загинув 63-річний чоловік. Його тіло рятувальники знайшли під час гасіння вогню.

“Під час ліквідації пожежі вогнеборцями виявлено тіло чоловіка 1958 року народження без ознак життя. Займання локалізовано о 04:55 та повністю ліквідовано о 05:11”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС області.

Читайте також: