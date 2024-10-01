На Дніпропетровщині старшокласниця потрапила під вантажний потяг: деталі трагедії

Дівчину у вкрай важкому стані доправили до лікарні.

На Дніпропетровщині шістнадцятирічна старшокласниця, яка була в навушниках, потрапила під вантажний потяг, оскільки не почула його наближення.

Про це повідомила пресслужба Придніпровської залізниці.

"Дівчина у невстановленому місці переходила колію в навушниках. У вкрай важкому стані її доправили до однієї з міських лікарень", – йдеться у повідомленні.

Залізничники підкреслили, що це непоодинокий випадок, коли пішохід не "почув" небезпеку.

Вони також наголошують: перетин колій у навушниках є однією з основних причин нещасних випадків на залізниці, оскільки це заважає почути сигнали або наближення потяга. Вони радять:

Переходити колії тільки в спеціально облаштованих місцях.

Знімати навушники перед перетином колій.

Бути уважним і дивитися навсібіч під час переходу.

Нагадаємо, 30 вересня у Києві на станції метро "Вокзальна" жінка опинилася під потягом, але вижила.

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