На Дніпропетровщині судитимуть зловмисників, які тримали переселенців у трудовому рабстві

У Дніпропетровській області п'ятьох фігурантів підозрюють у експлуатації людей на тяжких сільськогосподарських роботах. Організатор злочинного угруповання, 62-річний мешканець Новомосковського району, залучав до порушення закону навіть своїх родичів. Серед постраждалих є й переселенці з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровщини.

Також чоловік найняв наглядача, який контролював завербованих людей та направляв їх на різні сільськогосподарські роботи за вказівками "шефа".

"Зловмисники утримували робітників у нелюдських умовах та змушували працювати за безцінь на сільськогосподарських роботах. Кошти, отримані за працю найнятих працівників, розподілялися між членами групи, в залежності від ролі кожного учасника", - йдеться в повідомленні.

Користуючись складнм становищем людей, вони пропонували їм "гідні умови життя та роботи". Таким чином потерпілі потрапляли в трудове рабство.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині 21-річна зловмисниця продавала жінок у сексуальне рабство за кордон. Її жертвами стали щонайменше 10 людей.