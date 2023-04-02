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На Дніпропетровщині судитимуть зловмисників, які тримали переселенців у трудовому рабстві

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Дніпропетровщині судитимуть зловмисників, які тримали переселенців у трудовому рабстві

На Дніпропетровщині затримали торговців людьми / Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Порушники використовували людей без житла, документів і джерел доходу.

У Дніпропетровській області п'ятьох фігурантів підозрюють у експлуатації людей на тяжких сільськогосподарських роботах. Організатор злочинного угруповання, 62-річний мешканець Новомосковського району, залучав до порушення закону навіть своїх родичів. Серед постраждалих є й переселенці з тимчасово окупованих територій.  

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровщини. 

Також чоловік найняв наглядача, який контролював завербованих людей та направляв їх на різні сільськогосподарські роботи за вказівками "шефа".

"Зловмисники утримували робітників у нелюдських умовах та змушували працювати за безцінь на сільськогосподарських роботах. Кошти, отримані за працю найнятих працівників, розподілялися між членами групи, в залежності від ролі кожного учасника", - йдеться в повідомленні. 

Користуючись складнм становищем людей, вони пропонували їм "гідні умови життя та роботи". Таким чином потерпілі потрапляли в трудове рабство. 

Раніше ми повідомляли, що на Київщині 21-річна зловмисниця продавала жінок у сексуальне рабство за кордон. Її жертвами стали щонайменше 10 людей.   

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Дата публікації
Перегляди
432
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