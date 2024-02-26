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На Дніпропетровщині таксист отримав повістку та уникнув мобілізації: що він зробив

На Дніпропетровщині таксист отримав повістку та уникнув мобілізації: що він зробив

На Дніпропетровщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Чоловік свою провину визнав.

У Дніпропетровській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який написав заяву, в якій просив не мобілізовувати його. 

Про це йдеться у вироку Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області. 

За даними суду, підозрюваним є уродженець міста Жовті Води, який працює таксистом. ВЛК визнала його придатним до служби в армії. У 5 червня 2023 року підсудний отримав "бойову повістку", проте 21 червня він написав заяву, в якій відмовився від мобілізації. 

14 лютого 2024 року підсудний уклав угоду зі слідством, у якій визнав свою провину. 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що на Закарпатті представники ТЦК викрали й катували чоловіка, який є непридатним до служби.

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