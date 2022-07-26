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На Дніпропетровщині троє місцевих мешканців жорстоко вбили чоловіка, коли дізналися про його квартири

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На Дніпропетровщині троє місцевих мешканців жорстоко вбили чоловіка, коли дізналися про його квартири

Фото: pixabay.com

На Дніпропетровщині відправили до в’язниці трьох місцевих мешканців, які жорстоко вбили чоловіка, коли намагалися змусити його переписати на них своє житло.

В Павлограді на Дніпропетровщині місцеві мешканці жорстоко вбили чоловіка. За це їх відправили до в’язниці на 11 та 12 років.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, троє місцевих мешканців у віці від 18 до 24 років на автовокзалі познайомилися з чоловіком, який розповів їм, що володіє двома квартирами.

“Обвинувачені відвели чоловіка до місцевого стадіону та завдали понад  50 ударів ногами й руками по різних частинах тіла, вимагаючи передати житло. Від отриманих травм потерпілий помер. Під час розгляду кримінального провадження в суді обвинувачені свою провину не визнали, проте стороною обвинувачення її доведено в повному обсязі”, - розповіли у прокуратурі області.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області комбайнер підірвався на ворожій міні.

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