На Дніпропетровщині троє місцевих мешканців жорстоко вбили чоловіка, коли дізналися про його квартири

На Дніпропетровщині відправили до в’язниці трьох місцевих мешканців, які жорстоко вбили чоловіка, коли намагалися змусити його переписати на них своє житло.

В Павлограді на Дніпропетровщині місцеві мешканці жорстоко вбили чоловіка. За це їх відправили до в’язниці на 11 та 12 років.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, троє місцевих мешканців у віці від 18 до 24 років на автовокзалі познайомилися з чоловіком, який розповів їм, що володіє двома квартирами.

“Обвинувачені відвели чоловіка до місцевого стадіону та завдали понад 50 ударів ногами й руками по різних частинах тіла, вимагаючи передати житло. Від отриманих травм потерпілий помер. Під час розгляду кримінального провадження в суді обвинувачені свою провину не визнали, проте стороною обвинувачення її доведено в повному обсязі”, - розповіли у прокуратурі області.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області комбайнер підірвався на ворожій міні.

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