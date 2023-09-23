На Дніпропетровщині у дворі будинку вибухнув ворожий боєприпас, постраждав 12-річний хлопчик

Нещасний випадок стався 23 вересня у Першотравневській громаді Нікопольського району. На одному з подвір'їв пролунав вибух. Попередньо, здетонував ворожий боєприпас, який днями знайшли і принесли додому діти.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Постраждав 12-річний хлопчик. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Понівечені два приватних будинки і автівка.

"Прошу кожного. Закликаю! Не нехтуйте правилами безпеки самі, поясніть їх синам і донькам. Не чіпайте підозрілі предмети! Якщо вам трапиться такий – негайно повідомте ДСНС або поліції", закликає Лисак.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 23 вересня, російська армія атакувала безпілотниками Дніпропетровську область. Сили ППО збили 12 дронів Shahed. Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.

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