На Дніпропетровщині у вантажівки на швидкості лопнуло колесо: вона вилетіла на зустрічну смугу, є постраждалі

На Дніпропетровщині у вантажівки на швидкості лопнуло колесо: вона вилетіла на зустрічну смугу, є постраждалі

Внаслідок ДТП постраждав один із водіїв. Його забрали у лікарню.

У Дніпропетровській області на трасі у на швидкості вантажівки лопнуло колесо, внаслідок чого автомобіль занесло в припаркований на узбіччі MAN.

Про це пишуть у телеграм-каналі "Дніпро оперативне".

Як стало відомо, подія сталася на трасі М-30. Водій вантажівки рухався у бік Кривого Рогу. Якоїсь миті у автомобіля лопнуло колесо, внаслідок чого транспортний засіб перетнув зустрічну смугу і врізався в припаркований на узбіччі MAN. Після чого обидва автомобілі злетіли в кювет.

Внаслідок ДТП постраждав один із водіїв. Його забрали у лікарню.

"Його госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та переломом правого гомілкостопу", — зазначили в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що у Львівській області перекинулась фура, яка перевозила гліцерин: водія госпіталізували з обмороженням ніг.

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