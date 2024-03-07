На Дніпропетровщині в кущах виявили мертвою зґвалтовану 16-річну дівчину

У П'ятихатках за зґвалтування та вбивство 16-річної дівчини судитимуть місцевого мешканця. Ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами умисного вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням неповнолітньої дитини, та крадіжки (п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152, ч. 4 ст. 185 КК України). Йому може загрожувати довічне.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Звірства, які сколихнули всю Україну, стались 4 вересня 2023 року. Тоді 45-річний чоловік переслідував знайому дівчинку-підлітка, коли вона ввечері верталася додому. Він наздогнав її, затулив рота та затягнув її на закинуту ділянку. Там зґвалтував, задушив та вкрав сумку.

Тіло дівчини виявили в кущах.

Нападник намагався втекти з країни після злочину. Відомо, що чоловік вже мав судимість.

Нагадаємо, у Чернівцях чоловік вбив товариша через ревнощі.

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