На Дніпропетровщині в приватному будинку живцем згорів чоловік (фото)

В обставинах події зараз розбираються правоохоронці.
У Нікополі Дніпропетровської області вранці 16 грудня у житловому будинку сталася пожежа. Внаслідок чого живцем згорів чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася близько 10:10 на вулиці Білоруській. Там згорів одноповерховий будинок. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 64-річного чоловіка, що обгоріло.
“Вогнем знищено майно всередині, пошкоджено дах оселі та тент автомобіля “УАЗ 469”, що був припаркований поруч з будинком. Загальна площа пожежі склала 91 квадратний метр. О 10:48 вогонь локалізовано та об 11:15 — ліквідовано”, — розповіли в ДСНС області.
Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що у Лубнах під час пожежі загинула півторарічна дитина, яку залишили вдома саму.
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