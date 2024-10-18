На Дніпропетровщині виростили гарбуз-рекордсмен: його вага вражає (фото)

Найбільший в Україні гарбуз, зареєстрований у Національному реєстрі рекордів і який важить 137,5 кг покажуть на "Гарбуз-фесті" у Києві 19 жовтня 2024 року та продадуть на аукціоні, кошти від якого перерахують на потреби ЗСУ.

Про це написала у Facebook керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Четверо чоловіків вантажили його на автомобіль, щоб доставити з села Суворовка Дніпропетровська області до Києва на реєстрацію рекорду. Обхват та всі інші діагоналі та радіуси цього велетня будуть замірятися на "Гарбуз-фесті" у Києві 19 жовтня 2024 року о 12:00. До речі, там же буде створена фотозона з цим унікальним гарбузовим експонатом. Сорт гарбуза – Атлантичний гігант", – зазначила Лана Вєтрова.

Керівниця Реєстру рекордів України уточнила, що гарбуз виростив фермер з Дніпропетровщини Ігор Макуха.

Важить гарбуз-рекордсмен 137,5 кг / Фото: Лана Вєтрова

"Після реєстрації рекорду гарбуз-велетень буде виставлений на аукціон, а кошти перераховані на потреби ЗСУ. Запрошуємо до участі в аукціоні в першу чергу рестораторів, фотомайстрів, фермерів, організаторів геллоунів та усіх охочих", – запросила Вєтрова.

Раніше ТСН.ua писав, чим корисний гарбуз для нашого здоровʼя.

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