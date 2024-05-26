На Дніпропетровщині виявили вибухівку на електропідстанції – що відомо

Для знешкодження вибухового пристрою викликали поліцію та саперів.

У Дніпропетровській області на одній з підстанцій виявили вибуховий пристрій. Небезпечну знахідку знешкодили.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що для знешкодження вибухового пристрою викликали поліцію та саперів.

Нагадаємо, в Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі та про відключення світла 26 травня.

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