На Дніпропетровщині виявили вибухівку на електропідстанції – що відомо

Для знешкодження вибухового пристрою викликали поліцію та саперів.
У Дніпропетровській області на одній з підстанцій виявили вибуховий пристрій. Небезпечну знахідку знешкодили.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що для знешкодження вибухового пристрою викликали поліцію та саперів.
Нагадаємо, в Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі та про відключення світла 26 травня.
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