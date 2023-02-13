На Дніпропетровщині військового незаконно утримували у психіатричній лікарні – омбудсмен

У Дніпропетровській багатопрофільній клінічній лікарні з надання психіатричної допомоги незаконно утримували військовослужбовця. Військовослужбовець звернувся до Уповноваженого щодо незаконного утримання в психіатричному закладі.

За даним фактом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронних органів.

Про це омбудсмен повідомив у Telegram.

Як зазначається, з метою перевірки таких обставин, представник Офісу Омбудсмана на Дніпропетровщині Владислав Онищенко здійснив моніторинговий візит до Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги.

Під час візиту з’ясувалося, що заявник вже був виписаний 16.01.2023 року, однак знову був примусово ушпиталений до цього ж закладу від 29.01.2023.

На підтвердження правомірності своїх дій, лікарня надала лише медичну карту за останній період шпиталізації чоловіка, від 29.01.2023.

"Порядок дій під час кожного окремого випадку примусової шпиталізації визначений законодавством. Однак, перевірити обставини шпиталізації заявника за період від 23.12.2022 до 16.01.2023 не вдавалося без аналізу медичної карти за вказаний період", - наголосив Владислав Онищенко.

Після довготривалих зволікань адміністрація лікарні повідомила, що розшукувана картка хворого – загублена.

Також повідомляється, що гендиректорка лікарні відмовлялася надавати будь-які підтвердження щодо причин відсутності медичної картки.

"Перешкоджаючи здійсненню моніторингового візиту, посадова особа просила звернутися до неї письмово, вказувала на неспроможність нею сприймати інформацію на слух. Будь-які підтвердження (в тому числі письмової усвідомленої згоди) щодо правомірності підстав утримання заявника у лікарні протягом 25 днів не надали", - йдеться у повідомленні.

Зазначене не виключає обставин незаконного утримання військовослужбовця та застосування до нього психофармакологічного лікування.

Офіс омбудсмена за результатами візиту направив листи реагування до Міністерства охорони здоров’я та органів Національної поліції.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець повідомив подробиці незаконного вивезення українських дітей з Австрії до Росії. Так, за його словами, член Європейського інституту омбудсмена Йозеф Зігеле особисто супроводив дітей з Австрії до Росії, де передав неповнолітніх представникам РФ.

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