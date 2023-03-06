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На Дніпропетровщині влада вимагає протягом 10 днів повернути зброю, видану на початку вторгнення

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На Дніпропетровщині влада вимагає протягом 10 днів повернути зброю, видану на початку вторгнення

Фото з відкритих джерел

На початку повномасштабного вторгнення в регіоні цивільним надали зброю для захисту їхніх родин та домівок.

Влада Дніпропетровської області закликала місцевих жителів в 10-денний термін повернути зброю, видану на початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак за підсумками наради з правоохоронцями.

Лисак нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишила зброю "на руках".

"Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку", – наголосив голова ОВА.

Раніше колишній керівник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що на початку повномасштабної війни мешканцям столиці роздали приблизно 20-25 тисяч одиниць зброї.

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Дата публікації
Перегляди
1717
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