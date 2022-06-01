На Дніпропетровщині водій легковика на повній швидкості влетів у відбійник: є загиблі, кермувальник втік

На Дніпропетровщині водій легковика на повній швидкості влетів у відбійник: є загиблі, кермувальник втік

В Дніпропетровській області правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив смертельне ДТП, після чого скрився з місця події.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, ДТП сталося у місті Павлоград. Там водій автомобіля “ВАЗ 2110” не впорався з керуванням та влетів у відбійник. Внаслідок чого 31-річний пасажир отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці. Водій та інший пасажир з місця пригоди втекли.

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Згодом 37-річного кермувальника затримали.

“Наразі чоловіка затримано. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 КК України (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння”). Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі”, - наголосили в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Кремлі заявили про приєднання окупованих територій України до Росії.

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