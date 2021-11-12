На Дніпропетровщині водій "Волги" влетів у відбійник: автомобіль перетворився на купу металу

На Дніпропетровщині водій "Волги" влетів у відбійник: автомобіль перетворився на купу металу

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

На Дніпропетровщині вранці 12 листопада сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика на повній швидкості влетів у відбійник.

Про це пише "Інформатор".

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Як стало відомо, подія сталася близько 07:00 на Криворізькій трасі. Там водій автомобіля "Волга" втратив керування і на повній швидкості влетів у відбійник, що розділяє смуги руху.

Удар був такої сили, що передня частина авто буквально перетворилася на купу металу. Удар припав саме на водійське сидіння. Внаслідок аварії постраждав шофер — його госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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