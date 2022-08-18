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На Дніпропетровщині водолази шукають зниклого 14-річного хлопчика (фото)

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На Дніпропетровщині водолази шукають зниклого 14-річного хлопчика (фото)

Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Хлопчик зник під час купання в річці Дніпро поблизу вулиці Портнова, що в Заводському районі міста.

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині водолази шукають ймовірно потонулого 14-річного хлопчика. Пошукові роботи тривали вчора, 17 серпня, і були тимчасово зупинені з настанням темноти.

Сьогодні роботи планується продовжити, повідомили в ДСНС.

Рятувальники вже обстежили підводну акваторію водойми на глибині сім метрів, на загальній площі 2500 кв. м. Зниклу дитину не виявили. До пошукових робіт залучено 10 чоловік особового складу та дві одиниці техніки рятувальників.

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня російська армія обстріляла Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Є поранені та руйнування.

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