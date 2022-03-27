На Дніпропетровщині вогнеборці гасять масштабну пожежу: горять вісім гектарів трави та очерету

Пожежа здійнялася через паліїв.
На Дніпропетровщині вогнеборці вчора, 26 березня, о 15:10 почали гасити масштабну пожежу.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Полум'я спалахнуло через те, що палії підпалили суху траву та очерет. Загальна площа пожежі становить вісім гектраів.
"До пожежно-рятувальних робіт залучено чотири пожежні частини міста Дніпро та місцеві пожежні команди двох селищ області. "Дякуємо" вам палії за те, що дослухаєтеся до порад рятувальників!" - йдеться в повідомленні.
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