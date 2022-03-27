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На Дніпропетровщині вогнеборці гасять масштабну пожежу: горять вісім гектарів трави та очерету

На Дніпропетровщині вогнеборці гасять масштабну пожежу: горять вісім гектарів трави та очерету

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На Дніпропетровщині вогнеборці гасять масштабну пожежу: горять вісім гектарів трави та очерету

Пожежа у Дніпропетровській області / Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Пожежа здійнялася через паліїв.

На Дніпропетровщині вогнеборці вчора, 26 березня, о 15:10 почали гасити масштабну пожежу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Полум'я спалахнуло через те, що палії підпалили суху траву та очерет.  Загальна площа пожежі становить вісім гектраів.

Пожежа у Дніпропетровській області / © Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області
Пожежа у Дніпропетровській області / Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

"До пожежно-рятувальних робіт залучено чотири пожежні частини міста Дніпро та місцеві пожежні команди двох селищ області. "Дякуємо" вам палії за те, що дослухаєтеся до порад рятувальників!" - йдеться в повідомленні.

Пожежа у Дніпропетровській області / © Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області
Пожежа у Дніпропетровській області / Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

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