На Дніпропетровщині ворог пошкодив багатоповерхівку та газопровід: фото наслідків обстрілу

Внаслідок ворожих обстрілів люди, на щастя, не постраждали.

У середу, 27 грудня, російська окупаційна армія упродовж дня завдавала ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Пошкоджено багатоповерхівку, 9 приватних будинків та газогін.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог обстріляв з артилерії Мирівську та Марганецьку громади, а також районний центр. Нікополь окупанти також атакували дронами-камікадзе.

“Понівечені багатоповерхівка, 9 приватних будинків та газогін. Люди неушкоджені”, - уточнив Сергій Лисак.

В інших районах області сигнал повітряної тривоги неодноразово сповіщав про небезпеку, але, на щастя, минулося без ворожих атак.

Нагадаємо, 21 грудня російські окупанти півтора десятка разів за атакували Нікопольщину, є жертви.

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