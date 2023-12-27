Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Дніпропетровщині ворог пошкодив багатоповерхівку та газопровід: фото наслідків обстрілу

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
689
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наслідки обстрілів Нікопольщини / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілів Нікопольщини / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілів Нікопольщини / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілів Нікопольщини / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Внаслідок ворожих обстрілів люди, на щастя, не постраждали.

У середу, 27 грудня, російська окупаційна армія упродовж дня завдавала ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Пошкоджено багатоповерхівку, 9 приватних будинків та газогін.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

За його словами, ворог обстріляв з артилерії Мирівську та Марганецьку громади, а також районний центр. Нікополь окупанти також атакували дронами-камікадзе. 

“Понівечені багатоповерхівка, 9 приватних будинків та газогін. Люди неушкоджені”, - уточнив Сергій Лисак. 

В інших районах області сигнал повітряної тривоги неодноразово сповіщав про небезпеку, але, на щастя, минулося без ворожих атак.

Нагадаємо, 21 грудня російські окупанти півтора десятка разів за атакували Нікопольщину, є жертви.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
689
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація