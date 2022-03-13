На Дніпропетровщині ворога відкинуто від кордонів області силами ЗСУ та тероборони

На Дніпропетровщині ворога відкинуто від кордонів області силами ЗСУ та тероборони

Вночі Збройні Сили України та Територіальна оборона здійснили наступальні дії на позиції ворога у напрямку Херсонщини.

ЗСУ та тероборона Дніпропетровської області пішли у наступ і вибили окупантів за межі області.

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Про це повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса.

"Вночі Збройні Сили України та Територіальна оборона здійснили наступальні дії на позиції ворога у напрямку Херсонщини. Результат - противник поніс великі втрати та відкинутий від кордону з Дніпропетровщиною. Але є погані новини: не обійшлося без втрат та поранень з нашого боку. Вічна слава героям, які віддали своє життя за наш спокійний ранок", - повідомив Оса.

Він додав, що за прогнозами Військового штабу має бути відносно спокійний день. Противник намагається перегрупувати свої сили, але українські захисники все бачать та контролюють.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали чоловіків у Дніпрі та Синельниковому. Затримані можуть бути причетні до підривної діяльності на користь спецслужб російської федерації. Двоє чоловіків активно агітували за зміну державного кордону України та перехід на бік Російської Федерації. Крмі того, мешканця Синельниківського району підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності.