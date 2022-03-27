На Дніпропетровщині за добу вигоріло майже 300 гектарів: паліїв закликають зупинитися (відео)

На Дніпропетровщині за добу вигоріло майже 300 гектарів: паліїв закликають зупинитися (відео)

Рятувальники тільки в суботу ліквідували 124 пожежі.

На Дніпропетровщині через паліїв трави тільки за минулу добу, 26 березня, вигоріло майже 300 гектарів землі. Рятувальники ліквідували 124 пожежі.

Пожежники ДСНС закликають українців зупинитися.

Найбільше пожеж у суботу виникло в Кам'янському - 34, Дніпровському - 34 та Криворізькому - 15 районах.

Для прикладу, минулого тижня загальна площа пожежі склала 350 гектарів.

Нагадаємо, що вчора, 26 березня, на Дніпропетровщині вогнеборці гасили масштабну пожежу. Горіли вісім гектарів трави та очерету.

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