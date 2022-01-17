На Дніпропетровщині за дві години згорів ресторанний комплекс (фото)

На Дніпропетровщині за дві години згорів ресторанний комплекс (фото)

Вогнем охопило півтисячі квадратних метрів.

У Дніпропетровській області сталася масштабна пожежа. За дві з половиною години вогонь знищив місцевий ресторан.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Василя Сухомлинського у селищі Слобожанське Дніпровського району. Там горів комплекс, в якому розташований ресторан та автомийка.

На місці рятувальники встановили, що на даху одноповерхової будівлі спостерігається густий дим та відкритий вогонь. Люди встигли вибігти надвір. Минулося без потерпілих. Вогнем охопило півтисячі квадратних метрів

“Полум’я швидко охопило дах приміщення та поширилось на внутрішні приміщення комплексу. Вогнем знищено дах та перекриття будівлі, пошкоджено підсобні та варочні приміщення на загальній площі 500 квадратних метрів. Внаслідок події загиблих та постраждалих немає”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

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