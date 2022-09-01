На Дніпропетровщині загинув 17-річний підліток: торкнувся касетного боєприпасу

У Синельниківському районі Дніпропетровської області стався трагічний випадок.
На касетному боєприпасі підірвався 17-річний хлопець.
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував. Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси. Касетні боєприпаси підступні. Вони небезпечні ще якийсь час після "прильотів", - зауважив Резніченко.
Він звернувся до жителів області з проханням бути обачними і не чіпати виявлені підозрілі предмети, а викликати поліцію чи ДСНС.
Нагадаємо, в Одеській області чоловік вистрілив у голову 10-річному хлопчикові.
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