На Дніпропетровщині затримали педофіла з Росії: його повернули на батьківщину

Чоловік підозрюється у розпусних діях щодо дитини.
На Дніпропетровщині затримали громадянина Росії, який підозрюється у скоєнні розпусних дій щодо дитини.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, правоохоронні органи Російської Федерації, а згодом й Інтерпол, розшукували чоловіка, який підозрюється у скоєнні розпусних дій щодо дитини.
Чоловік від правоохоронців переховувався на Дніпропетровщині. Його затримали та екстрадували на батьківщину.
“Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечено фактичну передачу компетентним органам Російської Федерації громадянина цієї держави та Республіки Казахстан для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів відносно малолітньої особи”, — підкреслили в пресслужбі прокуратури області.
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