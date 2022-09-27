На Дніпропетровщині затримали шахраїв, які продавали уявні товари

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали інтернет-шахраїв, які продавали неіснуючий товар.
В Павлограді на Дніпропетровщині затримали шахраїв, які довірливим громадянам продали неіснуючі дрова, а коли отримували передплату за “товар” - зникали.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, шахраї розмістили на платформі онлайн-покупок оголошення про продаж дров. До зловмисників зверталися громадяни, ті брали з них передплату, після чого переставали виходити на зв’язок.
Згодом шахраїв знайшли та затримали правоохоронці. Підозрюваними виявилися 33- та 34-річні місцеві мешканці.
“Вилучені речові докази направили на проведення експертизи. Слідчі дії проводились під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження відкритого за ст. 190 (“Шахрайство”) КК України. Найближчим часом чоловікам буде повідомлено про підозру. Триває слідство”, - наголосили в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що зі звільнених районів Харківської області евакуйовують людей.
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