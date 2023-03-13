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На Дніпропетровщині затримали зрадника, який "здавав" Росії дані про позиції ЗСУ (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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На Дніпропетровщині затримали зрадника, який "здавав" Росії дані про позиції ЗСУ (фото)

Фото: СБУ

Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Служба безпеки України затримала мешканця Синельниківського району Дніпропетровської області, який збирав розвіддані про оборону регіону та передавав їх російським спецслужбам.

Чоловік за власної ініціативи публікував фото та відео місць базування Сил оборони, після чого на нього звернули увагу окупанти, повідомили в СБУ.

Через месенджер окупанти запропонували зраднику співпрацю за гроші, які потім надсилали йому на банківську картку. За вказівками ворога він виходив на місцевість і приховано фотографував переміщення підрозділів Збройних сил України на території області.

© СБУ
Фото: СБУ

Насамперед РФ цікавила інформація про можливе переміщення колон з військовою технікою іноземного виробництва.
Розвіддані окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Ворожого інформатора затримали на спробі передачі закритих відомостей окупантам. Слідчі повідомили йому про підозру. Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

© СБУ
Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала колаборанта з Херсона, який намагався втекти до Придністровʼя. Після захоплення міста російськими окупантами рецидивіст пішов на добровільну співпрацю з ворогом. 

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Дата публікації
Перегляди
846
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