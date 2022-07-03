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На Дніпропетровщині заживо згоріло немовля, бо його залишили вдома без нагляду

Дата публікації
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2023
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На Дніпропетровщині заживо згоріло немовля, бо його залишили вдома без нагляду

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

У селі Олексіївка на пожежі загинуло маля. Пожежу у будинку рятувальники гасили понад годину.

Немовля перебувало у будинку без дорослих.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу на вулиці Центральна села Олексіївка Софіївської селищної територіальної громади Криворізького району надійшло до Служби порятунку "101" 2 липня.

За вказаною адресою були направлені вогнеборці.

© Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області
Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

"Пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили дитину, 2022 року народження, без ознак життя. Вогнем пошкоджено конструкції житлового будинку та речі домашнього вжитку на загальній площі 60 кв. метрів", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Херсоні через запалену свічку сталася пожежа на першому поверсі триповерхового будинку. Тоді люди вибиралися із палаючої будівлі пожежною драбиною.  78-річну жінку, 20-річного хлопця і 18-річну дівчину винесли непритомними. Доки їхала "швидка", рятувальники буквально повернули їх до життя - робили штучне дихання і масаж серця. 

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