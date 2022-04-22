На Дніпропетровщині жінка народила дитину в посадці та залишила її там

На Дніпропетровщині жінка народила дитину в посадці та залишила її там

На Дніпропетровщині, біля села Придніпровське, невідома жінка народила дитину в посадці та залишила її там.

Це сталося в ніч з 19 на 20 квітня, повідомили в Широківській територіальній громаді.

"Просимо всіх, хто бачив вагітну жінку, яка зараз без дитини, звернутись до старости чи до поліції. Вона потребує негайної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Великодню ніч комендантська година у Дніпрі скасована. Громадський транспорт у місті працюватиме цілодобово, аби мешканці могли дістатися церков.

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