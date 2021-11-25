На Дніпропетровщині жінка стрибнула у колодязь, щоб звести рахунки із життям

На Дніпропетровщині жінка стрибнула у колодязь, щоб звести рахунки із життям

Від одержаних травм вона померла на місці.

На Дніпропетровщині жінка стрибнула до криниці поряд зі своїм будинком. Від отриманих травм вона померла.

Про це пише "Дніпро оперативний".

Як стало відомо, подія сталася у селищі міського типу Царичанка. Там 74-річна жінка, яка, попередньо, вирішила звести рахунки з життям, стрибнула в колодязь, що знаходиться поруч із її домом. Від отриманих травм постраждала померла. Що саме стало причиною її вчинку, невідомо.

Про загибель пенсіонерці у поліцію повідомили очевидці трагедії. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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