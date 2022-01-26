На Дніпропетровщині жінка влаштувала різанину з квартирантом та намагалася обдурити поліцію

На Дніпропетровщині жінка влаштувала різанину з квартирантом та намагалася обдурити поліцію

Вона зателефонувала до поліції та намагалася ввести правоохоронців в оману, розповідаючи різні версії отримання ним поранень.

На Дніпропетровщині жінка жорстоко вбила свого співмешканця. Про злочин вона сама повідомила поліцейських, намагаючись відвести від себе підозри.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

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Подія сталася в одній з орендованих квартир у Кам'янському. Там жінка знайшла тіло свого сусіда з ножовими пораненнями. Згодом з'ясувалося, що жінка та ще двоє чоловіків мешкають у різних кімнатах.

Якоїсь миті між 60-річним квартирантом та 49-річною жінкою сталася сварка, внаслідок якої громадянка схопила ніж та порізала ним місцевого мешканця.

“Поранений пішов до себе в кімнату, а вночі заявниця виявила його мертвим. Тоді вона зателефонувала до поліції та намагалася ввести правоохоронців в оману, розповідаючи різні версії отримання ним поранень. Поліцейські швидко встановили всі обставини злочину та затримали жінку. За погодженням із Кам’янською окружною прокуратурою, їй повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 КК України (“Умисне вбивство”) та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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